Новый стандарт диализа: в США создали первую портативную почку

Отчет о проведении КИ был опубликован в журнале JCI Insights, пишет Ремедиум.

Клинические исследования компактного диализного аппарата, разработанного в Университете Калифорнии, были одобрены Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) осенью 2014 года. Целью КИ было определение эффективности и безопасности устройства. Для участия в исследованиях было отобрано 10 пациентов, которые должны были носить аппарат в течение 24 часов.

Согласно результатам КИ, портативная искусственная почка успешно справляется с очищением крови. В ходе исследований не были отмечены серьезные побочные эффекты от использования устройства. Авторы отмечают, что КИ пришлось завершить после 7 пациента из-за неисправности прибора.

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В отличии от стационарной установки, новое устройство работает от аккумулятора и не нуждается в подключении к электросети. Весит новинка около 4,5 кг, однако разработчики планируют в будущем уменьшить ее массу и размеры.