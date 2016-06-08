Израильские медики: ракетные обстрелы негативно влияют на показатели крови

О результатах своего исследования группа ученых сообщила на ежегодной конференции ассоциации медработников общественной системы здравоохранения, сообщают Новости Израиля.

Исследователи отмечают, что связь между стрессом, вызываемых ракетными обстрелами, и уровнем сахара наиболее четко можно увидеть на примере жителей районов, находящихся на границе с сектором Газы.

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В ходе исследования были изучены 836.832 проб крови, которые были взяты у 50 тысяч жителей юга Израиля в период между 2007 и 2014 годами. Результаты анализов показывают рост показателя на содержание сахара во время военных операций по сравнению с мирным временем.

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Резче всего содержание сахара в крови повышается у жителей поселков, находящихся в радиусе 7 километров от сектора Газы. Их показатели сахара во время военных действий в среднем подскакивали на 3,4%. В районах, находящихся на большем удалении от Газы, уровень сахара в среднем возрастал на 1,3%.