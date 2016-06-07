Женщины и молодежь склонны к тревожным расстройствам - открытие

Тревожные расстройства относятся к наиболее распространенным психическим заболеваниям. Они проявляются чрезмерным беспокойством, страхом, стремлением избежать потенциально стрессовых ситуаций, например, общественных мероприятий. Ученые из Кембриджского университета проанализировали 48 научных обзоров за период с 1990 по 2010 годы, передает meddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Исследователи выяснили: общее количество людей с тревожными расстройствами неизменно составляло около 4 на каждые 100 человек. По данным исследований, почти каждый десятый (10,9%) взрослый с заболеванием сердца был подвержен генерализованному тревожному расстройству (ГТР). Но у женщин ГТР встречалось в 2 раза чаще, чем у мужчин. Кроме того, женщины с заболеваниями сердца, онкологией и беременные тревожнее по сравнению с мужчинами.

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