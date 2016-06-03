Йога помогает диабетикам контролировать уровень сахара в крови

Специалисты проанализировали данные 25 исследований, проведенных в разных странах. Анализ показал: йога полезна для взрослых с диабетом 2 типа. Она нормализует уровень липидов в крови, помогает поддерживать нормальный вес и уровень глюкозы, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Читайте такжеСила внушения поможет сбросить весТакже вполне вероятно, что йога снижает уровень окислительного стресса, кровяное давление, положительно влияет на функции легких, вегетативной нервной системы, сон и качество жизни. А регулярные занятия йогой позволяют людям с диабетом 2 типа реже принимать лекарства. Однако специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования. Пока йога не может заменить аэробные упражнения умеренной интенсивности, рекомендуемые диабетикам.

Читайте такжеС зависимостью от сахара нужно бороться так же, как с курениемДругое исследование, проведенное в Калифорнийском университете, показало, что йога и медитация полезны для мозга. Они улучшают память и защищают от деменции. По словам ученых, занятия йогой и медитацией оказались эффективнее, чем упражнения для тренировки памяти.