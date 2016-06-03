Суповая диета снижает риск развития диабета на 90%

Об этом говорит исследование 2300 человек. По словам ученых, если сократить вес тела на 10%, то риск упадет до 90%. Известно: добровольцев посадили на восьминедельную диету, предполагавшую калорийность рациона всего в 800 калорий. И эти калории поступали из супов и молочных коктейлей. Также были контролируемые учеными тренировки.

За это время добровольцы скинули 10,8% от массы своего тела, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Позднее добровольцев разбили по группам, дабы исследовать в течение 2 лет влияние большого и малого количества тренировок, диет с высоким и низким уровнем белка, диет с высоким и низким гликемическим индексом.

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