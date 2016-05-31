В ЕС одобрена генная терапия при тяжелом иммунодефиците у детей

Европейские регуляторы зарегистрировали генную терапию тяжелого комбинированного иммунодефицита, связанного с дефицитом аденозиндеаминазы (ADA-SCID), разработанную компанией GlaxoSmithKline в сотрудничестве и итальянскими учеными, сообщает Reuters.

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Индивидуальная терапия, одобренная для педиатрического применения, одобрена под торговым наименованием Стримвелис (Strimvelis). При проведении Стримвелис пациенту вводятся аутологические гемопоэтические клетки CD34+, трансдуцированные in vitro аденовектором, эспрессирующим аденозиндеаминазу.

В клинических исследованиях, прошедших при участии 12 детей, было показано, что применение Стримвелиса способствовало достижению трехлетней выживаемости в 100% случаев. В рамках других КИ, терапия была проведена 18 детям 7-13 лет назад, на настоящий момент все участники исследований живы. При пересадке костного мозга – стандартном лечении ADA-SCID – выживаемость составляет 82%.

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ADA-SCID является редкой формой наследственного иммунодефицита, при котором больные крайне уязвимы перед инфекционными болезнями и вынуждены находиться в стерильной среде. В Европе ADA-SCID ежегодно выявляется у 15 детей.