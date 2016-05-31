Аспирин обвинили в провоцировании слепоты и ухудшении зрения

Тысячи людей регулярно принимают аспирин с целью предотвращения сердечных приступов и инсультов. Но недавно австралийские ученые выступили с предупреждением. Они считают, что активное потребление аспирина может привести к ухудшению зрения и даже слепоте, передает meddaily.ru со ссылкой на "Петербургский вестник".

Данный негативный эффект был выявлен в ходе экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев. Так, в течение 15 лет эксперты анализировали привычки респондентов, которые могли привести к проблемам со зрением. В итоге у 9,3% добровольцев, принимавших медицинские препараты на основе ацетилсалициловой кислоты, была диагностирована макулодистрофия - патология, поражающая сетчатку глаза и нарушающая центральное зрении. А в группе тех, кто не принимал аспирин, риск слепоты оказался повышен лишь у 3,7% человек.

Читайте такжеАспирин эффективен при вторичной профилактике инсульта Между тем, в последние годы аспирин стал подобием Грааля от медицины. К примеру, онкологи сделали сенсационное открытие: если в стандартную противораковую терапию добавить аспирин, то шансы на выживание повысятся в два раза. Пациенты с желудочно-кишечными опухолями, которые принимали аспирин после поставки диагноза, имели 75%-е шансы на выживание спустя пять лет по сравнению с 42%-ми шансами у людей, не принимавших аспирин.

Тромбоциты в крови склеиваются для остановки кровотечения. Но они также склеиваются вокруг опухоли, что позволяет раку скрываться от иммунной системы. Аспирин разжижает кровь, следовательно, делая рак видимым для защитных систем организма. То есть рост опухоли останавливается, как и ее распространение по телу.

Читайте такжеАспирин эффективен при раке - исследованиеВ испытаниях аспирина приняли участие примерно 14000 пациентов с опухолями. В частности, были опухоли в пищеводе, толстой и прямой кишке. 30,5% из них пили аспирин до выявления рака, 8,3% начали пить после постановки диагноза, а 61,6% аспирин не пили вовсе. В целом 28% пациентов оставались в живых спустя минимум пять лет после диагностирования рака.

Но люди, начавшие принимать аспирин после диагностирования рака, имели больше шансов на выживание. Исключение составлял рак поджелудочной. Специалисты подчеркивают: аспирин может стать универсальным средством для раковых больных. Он отличается низкой стоимостью и относительно небольшим количеством побочных эффектов.