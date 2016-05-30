Хмель имеет свойства, которые защищают клетки мозга

Шведские и финские ученые пришли к выводу, что пиво помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера — алкогольный напиток замедляет накопление амилоидных бляшек. Однако ни механизм этого воздействия, ни роль конкретной дозы напитка пока не установлены. Об открытии сообщается в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, а коротко о нем рассказывает Лента.ру со ссылкой на Popular Science.

Ученые рассмотрели связь между употреблением различных алкогольных напитков и накоплением бета-амилоидов в головном мозге. Всего были обследованы 125 мужчин в возрасте 35-70 лет из Финляндии, которые скончались от разных причин.

Оценивалось употребление алкоголя (по анкетам, которые заполняли родственники умерших), концентрация бета-амилоидов (по срезам мозга) и наличие четвертой изоформы аполипопротеина E — важнейшего генетического фактора риска болезни Альцгеймера (по ДНК, извлеченной из образцов мышечной ткани).

Читайте такжеИтальянские ученые рассказали о пользе пиваКонцентрация бета-амилоидов с возрастом увеличилась у всех обследованных, однако употребление пива существенно снизила ее. Ни объем напитка, ни склонность к распитию вина и других видов алкоголя не оказали на амилоидные бляшки никакого влияния.

В 2015 году китайские ученые выяснили, что ксантогумол (вещество, которое содержится в хмеле) защищает клетки мозга от разрушений и способно остановить наступление болезни Альцгеймера.

При этом исследователи со всего мира согласны с тем, что, несмотря на отдельные положительные стороны, употребление алкоголя (в любой форме и количестве) разрушительно влияет на организм человека, а также нередко приводит к социально опасному поведению.