Минздрав Бразилии не видит необходимости в переносе Олимпийских игр из-за вируса Зика

Заявление ведомства опубликовала в пятницу вечером газета Folha de S. Paulo, передает ТАСС.

«Заболевания, переносчиками которых являются комары Aedes aegypti - в частности, (лихорадки) Зика, денге и чикунгунья - не имеют свойства распространяться в то время года, на которое намечена Олимпиада в Бразилии. В 2015 году, например, в августе было выявлено наименьшее число случаев денге в стране», - говорится в документе.

В Минздраве Бразилии также подчеркнули, что вирус Зика в настоящее время присутствует в 60 странах мира, а население Бразилии составляет лишь 15% от общего числа людей, которые могут заразиться им.

«Во время встречи с министром здравоохранения Рикарду Баррусом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь подтвердила, что посетит игры. Это может рассматриваться как подтверждение того факта, что безопасность в этот период будет обеспечена», - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, ранее более 150 экспертов в области медицины подписали письмо с просьбой перенести Олимпийские игры 2016 года из Рио-де-Жанейро или отложить их в связи с эпидемией вируса Зика.

«Идти на риск только ради игр, которые могут состояться даже в случае их переноса, неэтично», - говорится в письме.

Его авторы напоминают, что Рио-де-Жанейро занимает второе место среди бразильских городов с наибольшим количеством вероятных случаев заболевания. Система здравоохранения в этом городе очень ослаблена, а эпидемия скорее усиливается, чем стихает, отмечают они. Эксперты порекомендовали ВОЗ созвать независимую консультационную группу, которая и примет решение по этому вопросу.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро должны состоятся с 5 по 21 августа 2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, которые проведут в Южной Америке. Параолимпиада состоится с 7 по 18 сентября.в августе 2016 года.