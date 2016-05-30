Эксперты просят ВОЗ перенести Олимпийские игры из Рио-де-Жанейро из-за вируса Зика

Обращение, направленное генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, размещенное на сайте rioolympicslater.org, передает РБК.

При этом ученые не призывают отменять соревнования. Они подчеркивают, что заразиться вирусом могут 500 тыс. иностранных туристов, которые собираются посетить игры. Авторы обращения предупреждают, что ситуация может ухудшиться, если заболевание начнет распространяться в бедных странах Африки и Южной Азии.

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«Идти на риск только ради игр, которые могут состояться даже в случае их переноса, неэтично», - говорится в письме, которое подписали 152 медицинских эксперта.

Они напоминают, что Рио-де-Жанейро занимает второе место среди бразильских городов с наибольшим количеством вероятных случаев заболевания. Система здравоохранения в этом городе очень ослаблена, а эпидемия скорее усиливается, чем стихает, отмечают они. Эксперты порекомендовали ВОЗ созвать независимую консультационную группу, которая и примет решение по этому вопросу.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро должны состоятся в августе 2016 года.

Лихорадка Зика передается через укусы комаров вида Aedes. Ее симптомами являются лихорадка, сыпь, головная и боль в суставах, опухание суставов. Вакцину от вируса Зика еще не разработали.