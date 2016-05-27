Трудоголики склонны к психическим расстройствам

По словам исследователей из Университета Бергена, у трудоголиков повышен риск развития психических заболеваний, таких как тревожное расстройство и депрессия. Так, человек, заполняющий свою жизнь работой, может иметь серьезные психологические проблемы, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Специалисты проанализировали данные 16426 работников. Исследователи изучали связь между трудоголизмом и психическими расстройствами. Исследование показало: у 32,7% трудоголиков имелись симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) по сравнению с 12,7% участников из контрольной группы.

Читайте такжеДепрессия мешает женщинам забеременеть - исследование25,6% трудоголиков и 8,7% добровольцев из контрольной группы страдали от обсессивно-компульсивного расстройства. Тревожное расстройство ученые обнаружили у 33,8% трудоголиков и 11,9% из тех, кто трудоголиком не был. Кроме того, у 8,9% трудоголиков и 2,6% участников из контрольной группы специалисты заметили признаки депрессии. Исследователи пока не знают, является трудоголизм причиной или следствием психических расстройств.