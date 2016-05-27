Употребление свежих фруктов во время беременности повышает IQ будущего ребенка

Чем больше фруктов употребляет беременная женщина, тем выше будет уровень интеллекта у ее ребенка. Это выяснили специалисты из Университета Альберты, проанализировав данные 688 детей. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Prothom Alo.

Итак, исследование показало, что дети матерей, потреблявших больше фруктов во время беременности, в возрасте до одного года лучше справлялись с тестами на уровень развития. В год IQ у детей, матери которых в среднем употребляли 6-7 порций фруктов или фруктового сока в день, оказался выше на 6-7 пунктов.

Читайте такжеКому нельзя есть клубникуТакже ученые провели исследование на плодовых мушках. По словам специалистов, у мушек есть 85% генов, участвующих в процессе функционирования мозга у людей. Исследователи обнаружили, что у потомства мушек, которым давали фруктовый сок, память была существенно лучше.