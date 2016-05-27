Грудное вскармливание защищает детей от ушных инфекций

Специалисты из Национального Детского Госпиталя Колумбуса опросили 491 мать. Женщины, кормившие детей исключительно смесями, не участвовали в исследовании. Три из четырех участниц в течение первого года жизни ребенка комбинировали грудное вскармливание со сцеженным молоком и смесями, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Ученые обнаружили, что месяц кормления грудью на 4% уменьшал риск ушных инфекций у младенцев. У детей, которых кормили грудью в течение 6 месяцев, риск оказался снижен на 17%. Среди младенцев, которых в течение месяца кормили из бутылочки, вероятность инфекций была повышена на 14 процентов, а у тех, кто питался так в течение 6 месяцев, - на 115%.

Читайте такжеБиологи раскрыли секрет грудного молокаСпециалисты предполагают: вероятно, в процессе кормления в бутылочке создается отрицательное давление. Оно достигает среднего уха и увеличивает риск инфекций. Кроме того, исследование показало, что питание грудным молоком в течение первых 6 месяцев жизни на 30% снижало риск диареи.