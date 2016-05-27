Ожирение ассоциируется с изменением в работе генов
10:34, 27 мая 2016Зарубежные новости
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Финские ученые нашли ответ на вопрос, почему лишний вес приводит к появлению болезней.
REUTERS
Проверив активность генов в клетках разных органов, ученые пришли к выводу, что у людей с ожирением происходят изменения в работе генов, сообщают Новости Израиля.
Именно эти изменения, по мнению исследователей, и вызывают такие болезни как рак, болезни сердца и сосудов, остеопороз и другие заболевания.
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При этом ученые пока не знают, является ли ожирение причиной изменения работы генов, или же сбой на генном уровне вызывает ожирение.
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