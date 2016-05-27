Ожирение ассоциируется с изменением в работе генов

Проверив активность генов в клетках разных органов, ученые пришли к выводу, что у людей с ожирением происходят изменения в работе генов, сообщают Новости Израиля.

Именно эти изменения, по мнению исследователей, и вызывают такие болезни как рак, болезни сердца и сосудов, остеопороз и другие заболевания.

Читайте такжеВ мире распространяется эпидемия ожирения среди детей младше 5 лет - ВОЗ

При этом ученые пока не знают, является ли ожирение причиной изменения работы генов, или же сбой на генном уровне вызывает ожирение.