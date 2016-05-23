Синдром хронической усталости заставляет людей подавлять свои эмоции

У лиц с синдромом хронической усталости (СХУ) повышены уровни тревоги, стресса, и они более склонны подавлять неприятные эмоции по сравнению с людьми без этого синдрома. Кроме того, у тех, кто страдает от СХУ, сильнее выражена так называемая реакция борьбы или бегства. Это может усугублять их состояние, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

В исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона приняли участие 160 добровольцев. Половина участников страдала от СХУ, а остальные - нет. Специалисты проанализировали отчеты добровольцев и наблюдателей. Также до, во время и после просмотра участниками грустного клипа ученые следили за их физиологическими реакциями, в частности, электропроводностью кожи. Она возрастает при сильном потоотделении, что свидетельствует об активации симпатической нервной системы. Это и есть стрессовая реакция борьбы или бегства.

Читайте такжеПочему многие жители городов испытывают проблемы со сномПоловине добровольцев из экспериментальной и контрольной групп сказали подавлять свои эмоции, а остальные могли свободно их выражать. Исследование показало: все добровольцы с СХУ, независимо от полученной ими инструкции, пожаловались на сильную тревогу и стресс. Также по их физиологической реакции было понятно, что они расстроились сильнее, чем участники из контрольной группы. При этом добровольцы с СХУ пытались скрыть свои эмоции.