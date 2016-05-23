В США у почти 300 беременных обнаружили вирус Зика

10:04, 23 мая 2016
Зарубежные новости
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У почти 300 беременных женщин в США выявили положительные анализы на присутствие в крови вируса Зика. 

Reuters

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает ВВС.

В собственно США присутствие вируса обнаружено в 157 беременных женщин, а еще у 122 были положительные тесты на вирус в американских территориях за пределами США.

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Центр впервые обнародовал статистику положительных анализов на присутствие вируса Зика, который вызывает микроцефалии плода.

Симптомы заболевания включают повышение температуры тела, конъюнктивит, головные боли и боли в суставах, а также небольшую сыпь.

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