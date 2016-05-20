Близнецы склонны к долголетию - учёные

Однояйцевые близнецы реже умирают в молодом и среднем возрасте, чем другие люди, — из-за поддержки и помощи, которую они оказывают друг другу. К такому выводу пришли американские ученые, авторы статьи в журнале PLOS One. Коротко об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

Медики изучили данные по близнецам, которые родились в Дании в 1870-1900 годах. Сравнив уровень заболеваний и смертности в этой группе и в населении страны в целом, ученые выявили «защитный эффект близнецов»: до достижения 60-летнего возраста такие люди реже умирают от неожиданных причин (прежде всего болезней, не обусловленных наследственностью).

Однако после 60 лет генетические факторы начинают более активно (и деструктивно) влиять на здоровье близнецов. Тем не менее данный эффект повышает продолжительность жизни на 10 процентов. При этом у женщин эта закономерность выражена сильнее, чем у мужчин.

Читайте такжеВ США близнецы появились на свет с разницей в две неделиУченые уверены, что здоровье и самочувствие близнецов улучшают помощь и поддержка (как материальная, так и эмоциональная), которую они друг другу оказывают. Более того, доверие между однояйцевыми близнецами крепче, чем между разнояйцевыми. Лучшему здоровью способствует и то, что близнецы отговаривают друг друга от вредных привычек (например, курения).

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