От возраста и образа жизни отца зависит здоровье ребёнка

Уже давно не секрет, что питание, гормональный статус и психологическое состояние матери влияют на структуру органов, клеточные реакции и экспрессию генов у ее ребенка. Ученые из Джорджтаунского университета выяснили: образ жизни мужчины может привести к эпигенетическим изменениям в ДНК его спермы и, следовательно, повлиять на геном его ребенка, сообщает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Исследование показало: если отец алкоголик, у новорожденного может быть диагностирован фетальный алкогольный синдром, несмотря на то, что мать ребенка никогда не употребляла алкоголь. Кроме того, прием спиртного отцами коррелировал со снижением массы тела ребенка при рождении, уменьшением размера мозга и нарушением когнитивных функций. По словам ученых, преклонный возраст отца увеличивал риск аутизма и шизофрении у его детей.

Читайте такжеУченые оспорили миф о вреде позднего отцовстваПримечательно: режим питания мужчины в подростковом возрасте может как увеличить, так и уменьшить риск сердечной смерти у его детей и внуков. Отцовское ожирение было связано с увеличением количества жировых клеток, нарушением метаболизма, диабетом, ожирением и раком мозга. Также психологический стресс отца приводил к возникновению проблем с поведением у его потомства.