Внутривенное введение кетамина помогает пациентам с тяжелой депрессией

В небольшом исследовании, результаты которого были опубликованы в Journal of Clinical Psychiatry, было показано, что внутривенное введение кетамина способно эффективно бороться с суицидальными мыслями у пациентов с устойчивой к лечению депрессией, пишет Ремедиум.

В испытаниях, проходивших с апреля 2012 по октябрь 2013 года, приняли участие 14 пациентов с клинической депрессией, сопровождавшейся мыслями о самоубийстве в течение как минимум трех месяцев. Всем пациентам раз в три недели вводился кетамин (три раза по 0,5 мг/кг в течение 45 минут, затем три инъекции по 0,75 мг/кг также в течение 45 минут). Наблюдение за участниками КИ продолжалось на протяжении 3 месяцев.

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Согласно собранным данным, 7 из 14 пациентов после введения кетамина перестали думать о самоубийстве. У двоих из этих семи участников мысли о суициде не возвращались в течение всего времени наблюдения.

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Как подчеркнули авторы, при рассмотрении полученных ими результатов следует учитывать, что все участники КИ знали о вводимом им кетамине. В настоящее время проходят плацебо-контролируемые испытания кетаминовой терапии.