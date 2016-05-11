Сила внушения поможет сбросить вес

Ученые выявили в рамках эксперимента с добровольцами удивительную особенность: если человеку говорили, что у него зависимость от еды, то он потреблял меньше калорий, чем человек, который якобы имел менее выраженную зависимость, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV. Более того, первая группа людей была более озабочена своим пищевым поведением.

А это сокращало время, затрачиваемое на дегустацию продуктов, представленных добровольцам в эксперименте. Среди этих продуктов были и вредные. Получалось, вера в наличие зависимости выливалась в более осознанный подход к выбору еды, говорит Хелен Раддок, специалист Университета Ливерпуля. Таким образом, манипулируя убеждениями человека, возможно контролировать потребление пищи.

Кстати, с зависимостью от сахара нужно бороться так же, как с курением, уверены специалисты. Злоупотребление сахаром считается одной из причин эпидемии ожирения. Предыдущие исследования показали: сахар вызывает привыкание. Он, подобно психоактивным веществам, повышает уровень дофамина в головном мозге.

Читайте такжеПочему похудеть так тяжелоСотрудники Технологического Университета Квинсленда провели два исследования на мышах. Сначала они следили за тем, как у грызунов постепенно развивалась зависимость от сахарозы (столового сахара) и искусственных подсластителей. Животные начинали употреблять их в больших количествах.