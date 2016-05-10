Ученые определили самые сонные нации мира

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие отношение ко сну у представителей 100 стран мира. Свои выводы они представили в журнале Science Advances, пишет Лента.ру.

Математики из Университета штата Мичиган получили информацию об особенностях сна нескольких тысяч человек благодаря бесплатному мобильному приложению по борьбе с джет-лагом — Entrain. После его запуска в 2014 году около восьми процентов пользователей согласились (на условиях анонимности) поделиться с учеными информацией о времени своего сна. Специфичность выборки, предупреждают ученые, не дает основания судить о большинстве населения по полученным таким образом данных.

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Прежде всего исследователи выяснили, что время отхода ко сну определяется социальными факторами — необходимостью долго работать или вечерними развлечениями. Однако будят людей по утрам прежде всего внутренние биологические часы. Таким образом, позднее засыпание неизбежно гарантирует депривацию сна.

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Кроме того, выяснилось, что женщины в среднем спят на 30 минут дольше мужчин. Они раньше ложатся в постель и позднее встают. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в возрасте 30-60 лет. Мужчины среднего возраста обычно лишены полноценного сна — они очень часто спят меньше положенных семи-восьми часов в сутки. Помогает выспаться, как оказалось, естественное освещение.

Наконец, ученые узнали о важной роли возраста в определении времени сна. Чем старше становятся люди, тем раньше они ложатся спать. После 55 лет разброс в привычках относительно сна становится значительно меньше (все ложатся и встают примерно в одно и то же время). По мнению исследователей, это связано с сужающимися возможностями биологических часов.

Что касается национальных особенностей, то больше всего спят жители Нидерландов (в среднем 8 часов 12 минут в постели) — это на 45 минут дольше, чем у японцев и сингапурцев (7 часов 24 минуты).