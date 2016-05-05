Учёные создали "почку на чипе" для тестирования лекарств

Исследователи из Университета Мичигана (University of Michigan) создали устройство для изучения влияния лекарственных препаратов на работу почек. С его помощью можно будет более точно подбирать дозы препаратов, в том числе и когда речь идет о лекарствах с возможными токсическими свойствами, сообщает Медпортал.

«Почка на чипе» позволяет изучать влияние малых доз препаратов на культуру почечных клеток. Шуичи Такаяма (Shuichi Takayama) и его коллеги объясняют, что с помощью нового устройство станет возможным изучить фармакокинетический профиль лекарства. Разработчики надеются, что они смогут выяснить, как препарат фильтруется почками. Авторы смогут имитировать различный уровень работы почек, чтобы понять, какое действие окажет то или иное лекарство на разных пациентов.

Читайте такжеЗелёный чай и какао полезны для почекУченые уже опробовали свое устройство, протестировав две различных дозировки гентамицина. В одном случае имитировалось однократное введение антибиотика, при котором концентрация лекарства сначала была высокой, а потом снижалась. В другом – медленное введение препарата, когда его концентрация оставалась постоянной.Оказалось, что однократное введение антибиотика было менее губительным для клеток, чем продолжительное. С помощью устройства можно тестировать и другие лекарства, а также их влияние на другие органы, например, на сердце или почки.

Читайте такжеСтейки опасны для людей с болезнями почекЭто не первое подобное устройство. Уже известно о создании «плаценты на чипе», с помощью которой возможно смоделировать процесс передачи питательных веществ от матери плоду. Разработчики считают, что такой подход окажется более эффективным, чем проведение экспериментов на животных.