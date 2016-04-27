На Волыни электропоезд травмировал мужчину

В Волынской области электропоезд смертельно травмировал мужчину при попытке перехода железнодорожных путей.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, 26 апреля около 22.00 при попытке перехода железнодорожных путей на улице Граничной в городе Рожище электропоезд сообщением «Луцк-Ковель» сбил 48-летнего местного жителя. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

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