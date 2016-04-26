У низких женщин повышен риск рождения недоношенных детей - открытие

Новое исследование показало: чем меньше рост матери, тем выше у нее шансы родить недоношенного ребенка. Ученые из университетов Упсалы и Окленда проанализировали данные более 192000 женщин старше 18 лет в период с 1991 по 2009 год, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Исследователи обнаружили: у женщин низкого роста (155 сантиметров и ниже) 9,4% детей родились преждевременно (ранее 37 недели беременности). При этом 1,1% новорожденных появились на свет намного раньше срока (раньше 32 недели беременности). В группах высоких матерей (179 сантиметров или выше) риск составлял 4,7% и 0,5% соответственно.

Читайте такжеПарацетамол во время беременности угрожает здоровью мальчиков - ученыеПо статистике, преждевременные роды являются основной причиной смерти новорожденных во всем мире. Недоношенные дети часто имеют проблемы со здоровьем. Исследователи пока не знают, с чем связаны полученные результаты. Возможно, дело в анатомических особенностях.