50% западноевропейских мужчин оказались потомками одного человека

Половина всех мужчин Западной Европы оказалась потомками одного вождя бронзового века — он стал родоначальником династии аристократов, которые заселили всю Европу. К такому выводу пришел международный коллектив ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics, пишет lenta.ru.

Ученые сравнили различия между Y-хромосомами 1200 мужчин из 26 стран (данные были собраны в рамках проекта «1000 геномов»). Эта хромосома наследуется только по мужской линии (от отца к сыну).

Больше всего исследователей поразили частые эпизоды взрывообразного роста мужского населения. Первый раз такие явления были отмечены 50-55 тысяч лет назад в Азии и Европе и 15 тысяч лет назад в Америке. Особое внимание ученых привлек резкий скачок мужского населения в Западной Европе, связанный с потомками одного из «царей» эпохи бронзового века.

«Половина европейцев — потомки одного человека. Генетика не говорит нам, почему это случилось, — можно только придумывать гипотезы. Вероятно, причина в резком технологическом скачке, плоды которого контролировали небольшие группы мужчин. Эта элита управляла населением и его размножением», — рассказал соавтор научной статьи Крис Тайлер-Смит (Chris Tyler-Smith).

Читайте такжеНа Земле проживает почти 7,3 млрд человек – американские демографыПо всей видимости, неизвестный монарх представлял организаторов «нового порядка» в Европе: иерархически организованного общества, которое пришло на смену более автономным и эгалитарным общинам каменного века. Обработка металла и изобретение колеса дали элите ресурсы, необходимые для военных побед и подчинения остального населения.

В 2015 году генетики выяснили, что большинство современных мужчин-европейцев являются потомками всего трех родов эпохи бронзового века. Это стало возможным благодаря вождям и воинам и связанному с их деятельностью демографическому росту, который начался примерно 4000 лет назад и закончился на рубеже старой и новой эры.