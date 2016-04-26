Возраст влияет на переносимость спиртного

Известно: женщины всегда хуже переносят спиртное. Дело в том, что у них меньше выделяется энзима, расщепляющего алкоголь. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald, к тому же, в телах женщин меньше воды, которая может разбавить спиртное.

Большие проблемы возникают в том случае, если алкоголь употребляют пожилые люди. Между тем, согласно статистике, более 30% людей старше 60 лет потребляют слишком много спиртного. К слову сказать, многие люди только начинают пить в пожилом возрасте.

Читайте такжеРаспитие спиртного из крупных бокалов способствует развитию алкоголизмаСпециалистов тревожит тот факт, что спиртное быстрее действует на пожилых людей. По мере старения падает уровень воды в теле, как и алкогольдегидрогеназы - того самого энзима, необходимого для расщепления спиртного. И, как подчеркивают ученые, в особой опасности пожилые женщины. Они рискуют пострадать вследствие алкогольного опьянения. Стоит помнить и о том, что алкоголь плохо сочетается с разными препаратами (бензодиазепинами, например) и "возрастными недугами" вроде гипертонии.