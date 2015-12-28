Как не набрать лишнего веса после праздничного застолья

Зимой чаще, чем в другое время года, мы склонны устраивать своему желудку "праздник", пишет ВВС. Короткий световой день, плохая погода, а также многочисленные праздники способствуют тому, что мы чаще оказываемся за столом и, как следствие, переедаем.

Следует также помнить, что мы, жители северного полушария, эволюцией запрограммированы зимой потреблять более калорийную пищу. "Уменьшение количества солнечного света влияет на настроение людей, - говорит Эмили Хендерсон, медицинский антрополог из Университета Дарема. - А это, в свою очередь, меняет наши гастрономические вкусы". Вот почему наша тяга к сладостям и жареной картошке становится такой непреодолимой в холодный сезон.

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Каждый раз, когда приближаются праздники, мы начинаем задумываться, можно ли дать себе немного свободы за праздничным столом, если в целом мы придерживаемся здорового образа жизни?

Ответ - и да, и нет. Зависит от того, насколько несдержанной может стать ваша "праздничная" диета, говорит Барри Кэмпбелл, гастроэнтеролог из Ливерпульского университета.

Во-первых, речь идет не только об увеличении веса или потреблении лишнего холестерина. Слишком жирная пища влияет на бактерии в пищеварительном тракте. Исследования показывают, что соотношение полезных и вредных бактерий от жирной пищи существенно меняется.

Если человек продолжает злоупотреблять жирами, это может привести к таким долгосрочным проблемам, как воспалительные процессы в кишечнике, отмечает г-н Кэмпбелл. Хорошая новость в том, что микробиом (набор бактерий) в нашем кишечнике способен восстанавливаться.

"На самом деле, последствия праздничного застолья не так страшны, если оно случается лишь время от времени, - объясняет Барри Кэмпбелл. - Алкоголь, конечно, наносит вред организму, но в умеренных дозах он вряд ли вызовет серьезные проблемы".

Если один день вы позволили себе немного лишнего, но потом вернулись к сбалансированному питанию, большой вред здоровью это не принесет.

Для любителей новогоднего застолья есть и другая хорошая новость. Барри Кэмпбелл отмечает, что некоторые овощи - особенно полезны, а возглавляет этот список брюссельская капуста. В ней много антимутагенов, которые снижают риск развития рака кишечника.

Антимутагены нейтрализуют действие белков-лектинов, которые могут быть достаточно разрушительными. "Они приводят к мутациям в клетках или даже вызывают их гибель", - объясняет ученый.

Он также добавляет, что хотя вегетарианцы и воздерживаются от мяса, в котором много лектинов, они потребляют различные овощи, которые также являются источником этого вида белков. Таким образом, брюссельская капуста, будет полезна абсолютно для всех.

Гастроэнтеролог из Лондонской клиники Джонатан Гоар также подтверждает, что отдельные случаи переедания не должны нас беспокоить. "Один день, конечно, ничего не значит, хотя ночью после него у вас и может произойти расстройство пищеварения", - говорит он.

Впрочем, как отмечает специалист, праздники, на самом деле, не проходят для нашего здоровья без последствий, потому что застолье редко ограничивается только одним днем. И это подтверждают результаты исследования, опубликованные в медицинском издании New England Journal of Medicine.

Вопреки общепринятому мнению, набор веса в праздничный период у американцев, принявших участие в исследовании, не был таким значительным, как ожидалось. Тем не менее, сбросить этот незначительный вес после праздников людям, как правило, не удавалось, и, следовательно, лишние килограммы с годами накапливались.

"Ежегодное увеличение веса на 0,48 килограмм осенью и зимой, вероятно, вносит свой вклад в общее увеличение массы тела, часто происходит во взрослом возрасте", - говорится в статье.

Другое исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Journal of Physiology, свидетельствует, что занятия спортом во время праздников действительно полезны. Ученые обнаружили, что ежедневные физические упражнения - даже на фоне более калорийной диеты - имеют заметный эффект. Они улучшают баланс уровня сахара в крови и предотвращают нежелательные генетические изменения в жировых клетках.

Совет от Джонатана Гоара звучит так: "Праздниками можно наслаждаться, но потом их надо "отработать": несколько дней поститься и больше гулять на свежем воздухе".