В Бразилии создали билборд, уничтожающий комаров - переносчиков вируса Зика

Щиты, способные уничтожать комаров, появились в Бразилии. Разработчики считают, что их изобретение поможет справиться с насекомыми, распространяющими вирус Зика, а также другие заболевания.

Билборд Mosquito Killer выделяет углекислый газ и молочную кислоту, имитируя таким образом человеческий пот и дыхание. Радиус «действия» таких щитов составляет около двух с половиной километров. Подлетающие к устройству насекомые засасываются внутрь с помощью специального механизма, где в дальнейшем погибают от обезвоживания.

Размещать рекламу на билбордах разработчики не планируют – на щите, который подсвечивается с помощью флуоресцентных ламп, написано, что «этот билборд ежедневно уничтожает сотни комаров, распространяющих вирус Зика». Кроме этого, погибшие комары прекрасно заметны внутри устройства, что, как рассчитывают разработчики, поможет осознать, насколько эффективна их разработка.

Читайте такжеКомары выбирают человека по генам - ученыеПока разработчики установили в Рио-де-Жанейро лишь два таких щита. Они подробно описали устройство билбордов, рассчитывая, что эти устройства будут установлены в других городах и странах. Впрочем, некоторые эксперты отнеслись к новинке скептически. Крис Джексон (Chris Jackson) из Университета Саутгемптона (University of Southampton) считает, что щиты будут привлекать большое количество комаров, что существенно увеличит вероятность того, что они укусят кого-либо из прохожих.