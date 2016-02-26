Пик эпидемии лихорадки Зика еще впереди - ВОЗ

Это заявления Чан сделала после двухдневного визита в Бразилию, сообщает Reuters. Одновременно с заявлением Чан были зафиксированы случаи заражения вирусом Зика в США, Японии и Чехии.

Во Флориде вирус Зика был обнаружен у трех беременных женщин, недавно выезжавших за границу. Это не первые случаи заражения вирусом в США, однако первые случаи заболевания у беременных женщин.

В Чехии зафиксированы два первых случая заражения вирусом Зика. Оба пациента заразились лихорадкой, побывав в Вест-Индии.

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В Японии также зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика у подростка, недавно побывавшего в Бразилии.

1 февраля Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией мирового масштаба стремительное распространение вируса Зика, который привел к тысячам случаев рождения детей с микроцефалией.

Вирус переносят комары рода Aedes. Исследователи также подозревают, что вирус передается половым путем. Вакцина от вируса пока не разработана. Средством профилактики служит уничтожение комаров-переносчиков заболевания.