Недосыпание повышает уровень холестерина

При нехватке сна не только меняется настроение и появляется сонливость. Недосып также способен повлиять на метаболизм холестерина, в частности "полезного холестерина". А это уже напрямую отражается на состоянии сосудов, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Согласно данным Университета Хельсинки, гены, участвующие в регулировании транспорта холестерина менее активны у людей с недосыпом. Всего одной недели, отмеченной нехваткой сна, было достаточно, чтобы в теле начались пагубные изменения. Менялся не только метаболизм, но и иммунный ответ.

Если недосып накапливается, то метаболизм холестерина меняется и с точки зрения экспрессии генов, и с точки зрения уровня липопротеинов. Как показали исследования, люди, страдающие от нехватки сна, имеют сниженный уровень липопротеинов высокой плотности ("полезного холестерина") по сравнению с высыпающимися людьми.