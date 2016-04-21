Болезнь Паркинсона можно будет обнаружить по анализу крови

В настоящее время для выявления заболевания используется целый комплекс разнообразных методов, пишет Медпортал. Поставить точный диагноз обычно удается лишь после появления первых симптомов заболевания.

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В настоящее время эффективных способов лечения болезни Паркинсона нет, поэтому основной задачей является не только поиск действенных лекарств, но и выявление заболевания на ранних стадиях. Своевременно начатая физиотерапия и прием ряда препаратов в некоторых случаях поможет предотвратить прогрессирование болезни.

Австралийские исследователи из Университета ла Троуб (La Trobe University) разработали тест, который позволит точно поставить диагноз. Пол Фишер (Paul Fisher) и его коллеги объясняют, что с помощью теста можно будет обнаружить изменение метаболизма в митохондриях – оказалось, что у пациентов с болезнью Паркинсона эти клеточные структуры работают в несколько раз активнее, чем у здоровых людей.

Ученые уже успешно испытали свою разработку на 38 доброврольцах, 29 их которых были больны Паркинсоном. Пока, однако, они не могут утверждать, что гиперактивность митохондрий характерна только для пациентов с болезнью Паркинсона и не встречается у людей с другими нейродегенеративными заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Исследователи предполагают, что в клинической практике тест начнет использоваться не ранее, чем через пять лет.