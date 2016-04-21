Специалисты не советуют женщинам работать в ночную смену

Известно, что из-за сбоя циркадных ритмов страдают внимание, память и регуляция движений. Ученые из Университета Суррея установили: нарушения циркадных ритмов из-за ночных смен влияют на женский мозг сильнее, чем на мужской, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

В исследовании приняли участие 16 мужчин и 18 женщин. Добровольцы провели 28 часов в помещении без естественной смены циклов света и темноты. Это повлияло на циркадные ритмы участников так же, как смена часовых поясов или работа в ночную смену. Исследователи заметили, что после эксперимента когнитивные функции у женщин ухудшились сильнее, чем у мужчин.

Читайте такжеУ женщин более сложный мозг, поэтому им нужно больше сна - ученыеКстати, ученые из Университета Юты предупреждают: посменным работникам противопоказаны продукты, богатые железом. Люди, работающие в ночную смену, при употреблении ночью продуктов, содержащих много железа, нарушают циркадные ритмы своей печени. Это повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, ожирения и рака.