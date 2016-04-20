Обнаружено еще одно свойство мельдония

Выступая на пресс-конференции в Москве, Калвиньш связал такое действие препарата с тем, что он улучшает кровообращение.

"Да, он способствует улучшению эрекции. Не надо наших пациентов этого лишать", - согласился с ним Аркадий Верткин, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ.

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Основное действие препарата заключается в том, что он помогает клеткам бороться с недостатком кислорода во время ишемии и защищает их от воздействия вредных кислот. Препарат применяется как вспомогательный при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также при нарушениях кровоснабжения головного мозга.

С 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список препаратов, употребление которых спортсменам запрещено. За первые несколько месяцев после этого от соревнований отстранили около ста спортсменов, в пробах которых обнаружили препарат.

Многие из этих спортсменов оказались россиянами. Почти все они утверждают, что перестали принимать препарат в конце прошлого года, но оказалось, что он выводится из организма дольше, чем предполагали врачи и создатели препарата.

На этом фоне WADA согласилось смягчить свои требования и не наказывать спортсменов, у которых в пробах, взятых до марта этого года, содержится не более одного микрограмма мельдония.

В свою очередь компания "Гриндекс", производящая "Милдронат",надеется убедить WADA полностью исключить препарат из списка запрещенных для спортсменов веществ.