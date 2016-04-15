Учёные создали мембрану для точной доставки лекарств к опухолям

Группа исследователей из Массачусетского технологического университета и Центральной больницы Массачусетса (Massachusetts General Hospital) предложила новый подход к лечению рака поджелудочной железы, сообщает Медпортал. Пятилетняя выживаемость у пациентов с этой формой рака не превышает 6%. Опухоли поджелудочной железы сложно поддаются химиотерапии, так как из-за расположения поджелудочной железы и локализации кровеносных сосудов осуществить доставку препаратов к органу непросто.

Авторы разработали имплантируемую систему для доставки химиотерапевтических препаратов. Лаура Индолфи (Laura Indolfi) и ее коллеги объясняют, что созданная ими тонкая мембрана может использоваться не только для лечения рака поджелудочной железы, но и для борьбы с другими типами опухолей.

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Мембрана сделана из гибкого полимера, состоящего из полилактид-ко-гликолида. Перед установкой мембраны ее сворачивают в трубочку и помещают в катетер, с помощью которого и осуществляют доставку устройства в нужное место – после установки мембрана расправляется и принимает форму опухоли. Мембрана содержит нужный препарат, который выделяется постепенно – он попадает только к опухолевым клеткам, практически не влияя на здоровые.

Она уже успешно была испытана на мышах: результаты экспериментов свидетельствуют о том, что установка в 12 раз увеличивает эффективность химиотерапии по сравнению с внутривенным введением лекарства.

Сейчас авторы готовятся провести клинические испытания мембраны на пациентах с раком поджелудочной железы.