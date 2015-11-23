Искусственная поджелудочная железа успешно протестирована в США

Сейчас для поддержания уровня инсулина у больных диабетом используется пересадка бета-клеток в поджелудочную железу пациента или же имплантация в тело больного инсулиновой помпы, пишет Медпортал. Авторы же предложили одновременно использовать оба этих метода.

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Сотрудники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали искусственную поджелудочную железу — прибор, который автоматически замеряет уровень глюкозы в крови и выделяет нужное количество инсулина

Всего в исследовании приняли участие 14 человек, страдающих панкреатитом. Они прошли процедуру пересадки бета-клеток, производящих инсулин, а также согласились на имплантацию инсулиновой помпы, способной определять уровень сахара в крови и инъекционно вводить инсулин.

Грегори Форленца (GregoryForlenza) отмечает, что новая технология позволит пересаженным бета-клеткам дольше функционировать в теле пациента, а значит поможет улучшить качество жизни больных диабетом.