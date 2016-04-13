Регулярное употребление груш снижает давление

Как известно, груши являются отличным источником клетчатки и витамина С. Средняя груша обеспечивает 24% суточной потребности в пищевых волокнах и при этом содержит всего 100 калорий. В исследовании ученых из Университета Колорадо приняли участие 50 добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

У всех участников диагностировали три из пяти симптомов метаболического синдром. Это состояние характеризуется наличием сердечно-сосудистых факторов риска, тесно связанных с развитием ишемической болезни сердца и диабета 2 типа. Добровольцев разделили на две группы. Людям из экспериментальной группы ежедневно давали две средних груши. Участникам из контрольной группы предлагали 50 граммов ароматизированного напитка (плацебо).

Читайте такжеГруши помогают похудетьИсследование показало: после 12 недель употребления свежих груш 36 добровольцев отметили существенное снижение артериального и пульсового давления по сравнению с исходным уровнем. В контрольной группе изменений не было. Специалисты советуют ежедневно включать в диету овощи и фрукты, чтобы обеспечить организм полезными микроэлементами, витаминами, клетчаткой и калием.