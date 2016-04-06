Физические упражнения уберегут офисных работников от болезней сердца
Те, кто проводит много времени в сидячем положении без физических нагрузок, рискует заработать проблемы со здоровьем.
Ученые из университета Лестера выяснили, что регулярные физические упражнения могут помочь офисным сотрудникам избежать таких вредных последствий сидячего образа жизни, как сердечно-сосудистые заболевания или диабет. Исследование опубликовано в журнале BMC Public Health, сообщает Лента.ру.
Читайте такжеФитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессиейИзвестно, что те, кто проводит много времени в сидячем положении без физических нагрузок, рискует заработать проблемы со здоровьем. В то же время активный образ жизни уменьшает риск заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и опорно-двигательных. Однако до сих пор было непонятно, что следует ожидать человеку, который малоподвижен, но при этом регулярно проделывает физические упражнения.
Цель исследования заключалась в определении, как сочетание физических нагрузок и оседлости влияет на риск развития диабета и проблем с сердцем. Ученые использовали данные Британской службы здравоохранения за 2008 год. Они разделили исследуемых на четыре группы: физически активные (то есть делающие физические упражнения) и не оседлые, физически активные и малоподвижные, физически неактивные и не оседлые, а также «домоседы» — физически неактивные и малоподвижные.
Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеРезультаты показали, что физическая активность даже в условиях сидячего образа жизни способствует уменьшению числа маркеров, указывающих на высокий риск заболеваний. Низкая физическая активность при большой подвижности связана с высоким уровнем хорошего холестерина, который снижает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам ученых, это означает, что регулярные физические упражнения могут увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь даже у тех, кто вынужден проводить большую часть своего времени в сидячем положении.