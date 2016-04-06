Физические упражнения уберегут офисных работников от болезней сердца

Ученые из университета Лестера выяснили, что регулярные физические упражнения могут помочь офисным сотрудникам избежать таких вредных последствий сидячего образа жизни, как сердечно-сосудистые заболевания или диабет. Исследование опубликовано в журнале BMC Public Health, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеФитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессиейИзвестно, что те, кто проводит много времени в сидячем положении без физических нагрузок, рискует заработать проблемы со здоровьем. В то же время активный образ жизни уменьшает риск заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и опорно-двигательных. Однако до сих пор было непонятно, что следует ожидать человеку, который малоподвижен, но при этом регулярно проделывает физические упражнения.

Цель исследования заключалась в определении, как сочетание физических нагрузок и оседлости влияет на риск развития диабета и проблем с сердцем. Ученые использовали данные Британской службы здравоохранения за 2008 год. Они разделили исследуемых на четыре группы: физически активные (то есть делающие физические упражнения) и не оседлые, физически активные и малоподвижные, физически неактивные и не оседлые, а также «домоседы» — физически неактивные и малоподвижные.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеРезультаты показали, что физическая активность даже в условиях сидячего образа жизни способствует уменьшению числа маркеров, указывающих на высокий риск заболеваний. Низкая физическая активность при большой подвижности связана с высоким уровнем хорошего холестерина, который снижает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, это означает, что регулярные физические упражнения могут увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь даже у тех, кто вынужден проводить большую часть своего времени в сидячем положении.