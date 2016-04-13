В Африке бушует желтая лихорадка

Представители Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ситуацией, сложившейся в Африке. Еще в январе 2016 года было объявлено о вспышке желтой лихорадке в Анголе, сообщает Медпортал. Первые случаи желтой лихорадки были выявлены еще в начале декабря 2015 года. Сейчас болезнь поразила уже более полутора тысяч человек, а 225 человек скончались.

В феврале эксперты ВОЗ высказывали опасения, что болезнь может начать распространяться и в других странах. Похоже, их прогнозы начинают сбываться. Уже сейчас известно о том, что от желтой лихорадки умер 21 житель Демократической республики Конго.

Читайте такжеНаибольшее количество отравлений на планете в Африке и в Азии - ВОЗ Желтая лихорадка – вирусная геморрагическая болезнь, переносчиками которой являются комары. Около 90% заболевших желтой лихорадкой проживают в странах Африки. В настоящее время специфического лечения желтой лихорадки не существует, пациенты получают симптоматическое лечение. Наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация – прививочная кампания началась в столице Анголы в феврале этого года.