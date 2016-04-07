Вирус Зика поражает миелиновую оболочку нервных волокон - исследование

Исследование мозга 23 бразильских детей с врожденной микроцифалией выявило у них тяжелые нарушения мозга. Ученые считают, что вирус Зика может поражать нервные клетки плода и нарушать развитие мозга, пишет REUTERS.

Выводы, опубликованные вчера в журнале New England Journal, основаны на данных компьютерной томографии или КТ-изображений мозга младенцев, чьи матери были инфицированы вирусом Зика во время беременности.

В исследовании принимали участие ученые из северо-восточного штата Бразилии Пернамбуку. Именно они одни из первых забили тревогу по поводу роста количества случаев микроцефалии в Бразилии из-за вируса Зика.

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Медики сделали КТ детям, пораженным вирусом Зика, в возрасте от трех дней до пяти месяцев. У всех выявлены признаки кальцификации головного мозга, который свидетельствует о воспалении мозга. Также у большинства были другие нарушения, в том числе, отек головного мозга, нарушения в складках коры, слаборазвитые структуры головного мозга и аномалии в миелине, который образует защитные оболочки на нервных волоконах.

Микроцефалия - редкий врожденный дефект, что свидетельствует о проблемах развития мозга. В Бразилии уже подтверждены около тысячи случаев микроцефалии у новорожденных, связанных с вирусом Зика.