Немецкие ученые рекомендуют женщинам рожать в позднем возрасте

Демографы из ФРГ и Великобритании рекомендовали матерям рожать детей в позднем возрасте, поскольку в этом случае потомство оказывается здоровее. Исследование опубликовано в журнале Population and Development Review, кратко о нем сообщается на сайте Общества имени Макса Планка (Германия), сообщает Lenta.ru.

Как показала работа ученых, дети взрослых матерей, кроме хорошего здоровья, получают более качественное образование. Это связано с богатым опытом взрослых матерей и их возможностями, которые наилучшим образом используются в интересах будущего детей. Выводы справедливы для западного общества.

Позднее материнство связано с повышенными рисками рождения детей, у которых в будущем быстрее могут развиться болезнь Альцгеймера, гипертония и сахарный диабет. Демографы показали, что эти биологические риски оттесняются преимуществами, связанными с уровнем медицины и образованием.

Как показывает исследование, примерно каждые 10 лет в здравоохранении наблюдается качественный скачок, который приводит к увеличению уровня жизни людей. Это обстоятельство, справедливое для западных стран, является преимуществом для позднего деторождения.

Например, женщина, которая появилась на свет в 1950 году, в возрасте 20 лет родила ребенка. Если бы она это сделала в 1990 году, когда ей исполнилось 40 лет, ее ребенок с гораздо большей вероятностью поступил бы в университет и получал бы лучшее медицинское обслуживание.

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В своем исследовании авторы использовали данные о более 1,5 миллиона шведских мужчин и женщин, рожденных в период с 1960 по 1991 год. Материалы о людях были собраны с целью изучения взаимосвязи между возрастом, ростом и массой тела родителей и уровнем образования детей.

Если матери откладывали рождение ребенка до 40 лет и более, их дети имели высокие шансы поступить в университет и получать там более высокие оценки по сравнению с детьми молодых родителей. Особенно заметны отличия на примере сестер, рожденных матерями с интервалом в 10 лет.