Препарат для снижения давления замедлит развитие болезни Альцгеймера

12:13, 02 февраля 2016
Зарубежные новости
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Гипотензивное средство может помочь больным, страдающим болезнью Альцгеймера. 

таблетки / Фото: ja-zdorov.ru

Группа исследователей из Университета Джорджтауна (Georgetown University) выяснила, что прием кандесартана уменьшает повреждения нейронов, связанные с прогрессией заболевания. Атаканд относится к антагонистам рецепторов ангиотензина, пишет Медпортал. Ранее было показано, что этот препарат способен не только снижать повышенное давление, но и уменьшать риск развития болезни Альцгеймера или же замедлять ее развитие.

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Хуан Сааведра (Juan Saavedra)  и его коллеги проанализировали влияние кандесартана на культуры нейронов, которые были подвергнуты действию глутамата. Его избыток вызывает гибель нейронов, которую удалось предотвратить с помощью лекарства. Кроме того, препарат препятствовал развитию воспаления, а также влиял на амилоидный метаболизм и формирование бляшек бета-амилоида.

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