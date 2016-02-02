Препарат для снижения давления замедлит развитие болезни Альцгеймера
Гипотензивное средство может помочь больным, страдающим болезнью Альцгеймера.
Группа исследователей из Университета Джорджтауна (Georgetown University) выяснила, что прием кандесартана уменьшает повреждения нейронов, связанные с прогрессией заболевания. Атаканд относится к антагонистам рецепторов ангиотензина, пишет Медпортал. Ранее было показано, что этот препарат способен не только снижать повышенное давление, но и уменьшать риск развития болезни Альцгеймера или же замедлять ее развитие.
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Хуан Сааведра (Juan Saavedra) и его коллеги проанализировали влияние кандесартана на культуры нейронов, которые были подвергнуты действию глутамата. Его избыток вызывает гибель нейронов, которую удалось предотвратить с помощью лекарства. Кроме того, препарат препятствовал развитию воспаления, а также влиял на амилоидный метаболизм и формирование бляшек бета-амилоида.