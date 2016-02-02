Препарат для снижения давления замедлит развитие болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Университета Джорджтауна (Georgetown University) выяснила, что прием кандесартана уменьшает повреждения нейронов, связанные с прогрессией заболевания. Атаканд относится к антагонистам рецепторов ангиотензина, пишет Медпортал. Ранее было показано, что этот препарат способен не только снижать повышенное давление, но и уменьшать риск развития болезни Альцгеймера или же замедлять ее развитие.

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Хуан Сааведра (Juan Saavedra) и его коллеги проанализировали влияние кандесартана на культуры нейронов, которые были подвергнуты действию глутамата. Его избыток вызывает гибель нейронов, которую удалось предотвратить с помощью лекарства. Кроме того, препарат препятствовал развитию воспаления, а также влиял на амилоидный метаболизм и формирование бляшек бета-амилоида.