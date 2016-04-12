80 % подземных вод в Китае непригодны ни для питья, ни для бытового использования

Такие данные содержатся в обзоре министерства водных ресурсов страны, сообщает lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Образцы для исследований были взяты в 2103 скважинах. Оценки загрязнения подземных источников варьируются в зависимости от их глубины и расположения. Вода из почти 33 процентов проверенных скважин имела 4-ый класс качества, что означает, что она пригодна только для промышленного использования. Образцы из более 47 процентов скважин были еще хуже, и имели 5-ый класс загрязнения. В качестве основных вредных элементов исследователи выявили марганец, фтор, вещества, применяемые при производстве удобрений. В некоторых районах было обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов.

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Как рассказал изданию профессор Университета Восточной Англии в Великобритании Дабо Гуань, исследование «показывает, что состояние воды является самой большой экологической проблемой Китая».

В КНР непростая ситуация с экологией. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу, небо над городами, где находится много промышленных предприятий, периодически накрывает смог. В декабре прошлого года власти Пекина ввели наивысший — «красный» — уровень экологической тревоги в связи с угрозой сильного смога. Тогда же Пекинский центр экологического мониторинга, сообщил, что содержание опасных для здоровья твердых частиц в воздухе превышало нормы ВОЗ в 20 раз.