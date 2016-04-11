Солнцезащитные кремы влияют на репродуктивную функцию мужчин

Ранее было установлено, что фильтры ультрафиолета проникают в организм через кожу, пишут Новости Израиля. Вещества из этих фильтров были обнаружены учеными в крови и в моче человека.

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Для проверки влияния фильтров ультрафиолета на здоровые сперматозоиды датские ученые проверили 29 из 31 фильтра, которые разрешено применять в солнцезащитных кремах, поместив сперматозоиды в условия, схожие со средой фаллопиевых труб. В результате оказалось, что 45% (13 фильтров) мешали здоровому функционированию сперматозоидов.