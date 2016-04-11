Препарат для лечения депрессии продлевает жизнь

Ученые из Университетского колледжа Лондона (University College London) выяснили, что препараты лития увеличили продолжительность жизни плодовых мушек на 16%, пишет Медпортал. Препарат в низких дозах блокировал работу киназы-3 гликогенсинтазы (GSK-3) и активировал транскрипционный фактор NRF-2, защищающий клетки от повреждений.

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Ивана Бьедов (Ivana Bjedov) и ее коллеги протестировали влияние лития на 160 взрослых насекомых – эффективными оказались лишь низкие дозы препарата, а большие концентрации хлорида лития приводили к гибели дрозофил. Положительное влияние препарата сохранялось даже в том случае, если насекомым прекращали давать литий, заменяя его на плацебо.

В ближайшее время авторы планируют протестировать как влияет литий на продолжительность жизни других организмов, а также провести серию экспериментов с участием людей.