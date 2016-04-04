Две чашки кофе в день защищают от рака кишечника

Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили: риск колоректального рака на 26% ниже у людей, регулярно употребляющих кофе в умеренных количествах. Кроме того, как передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News, вероятность рака толстой и прямой кишки снижалась на 50% у участников, ежедневно выпивавших больше 2,5 чашки кофе.

В исследовании участвовали более 5100 добровольцев, которым был поставлен диагноз "колоректальный рак" в течение последних шести месяцев. В контрольную группу вошли люди, не болевшие раком кишечника. При анкетировании учитывались и другие факторы, влияющие на риск заболевания, такие как наследственность, рацион питания, физическая активность и курение.

Читайте такжеУчёные установили, что кофе на 24% повышает выносливость человекаИсследование показало: риск колоректального рака снижался благодаря всем видам кофе, и с кофеином, и без него. Чем больше кофе пили участники, тем ниже был риск. Вероятно, кофеин и полифенолы, содержащиеся в напитке, выступая в роли антиоксидантов, препятствуют росту опухолевых клеток.