Почему младенцы по всему миру спят в коробках?

Эта история быстро распространилась по интернету: за полтора года ее прочитали 10 млн человек. Теперь мир заимствует саму идею подарочных наборов для младенцев.

Эта традиция началась еще в 1930-е годы. Каждая новоиспеченная мама, независимо от происхождения и состояния, получает от правительства "детскую коробку". В коробке - самые необходимые вещи, такие как слюнявчики, одежда, пеленки, одеяло-конверт, вещи для прогулок, купальные принадлежности, а также маленький матрас. Положите матрас на дно коробки - и получите самую первую детскую кроватку.

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Некоторые считают, что благодаря этим наборам финские показатели детской смертности - одни из самых низких в мире.

Идея получила еще большую славу, когда правительство Финляндии подарило "детскую коробку" герцогу и герцогине Кембриджским, которые в то время ожидали своего первого ребенка.

Вскоре после этого трое финских отцов основали компанию, которая поставляет такие коробки всем желающим в разных странах мира. Две американки сделали так же. Похожий бизнес открылся в Великобритании и, не исключено, что и в других странах.

Эта простая и, очевидно, эффективная идея вдохновила медиков и социальных работников, которые с радостью переняли ее в своей социальной работе; в некоторых случаях они скооперировались с частными предпринимателями.

Часто содержимое коробки отражает местные реалии. Например, в Южной Африке саму коробку делают из пластика, и местные мамы пользуются ею как ванночкой, а не кроватью.

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Однако главной целью южноафриканской коробки, также как в свое время в Финляндии, стало желание убедить женщин посещать акушерские клиники на ранних стадиях беременности.

И, как обнаружили исследователи из университета Стелленбош, Thula Baba Box, а именно так коробка называется в Южной Африке, привела к тому, что женщины стали приходить в клиники на более ранних сроках беременности и гораздо чаще. В результате смертность при родах ВИЧ-инфицированных женщин заметно снизилась. Кроме того, сократились и случаи передачи ВИЧ от матерей к новорожденным младенцам.

В Южной Африке распространением коробок занимаются два молодых предпринимателя - Де Вильерс и Херцог. Они хотят, чтобы эту схему взяли на вооружение все регионы страны. В настоящий момент ее получают только роженицы в Западно-Капской провинции.

Студентка медицинского факультета Гарвардского университета Карима Ладхани решила адаптировать эту идею к Южной Азии.

Первыми в Индии "благословеный набор" (так здесь называется этот набор для новорожденных) получили женщины в сельской больнице в городе Джагадия провинции Гуджарат.

Гуджаратские мамы получают, в частности, набор медикаментов и чистого белья для предотвращения инфекции во время и после родов и москитные сетки, чтобы предохранить новорожденных от малярии.

Не надо думать, что коробки приобретают популярность только в развивающихся странах.

Лондонская больница Queen Charlotte's and Chelsea Hospital начала раздавать беременным женщинам коробки, которые ей поставляет американская компания Baby Box Co. Врачи клиники считают, что главной составляющей программы является обучение беременных.

"Мы исходим из того, что у будущих родителей есть деньги на колыбель или корзину для новорожденных, а это далеко не всегда так", - заявила врач-гинеколог Карен Джош, организовавшая раздачу коробок.

Она также считает, что коробка, превращенная в кровать, позволяет держать ребенка в той же комнате, где спят родители, но в отдельном спальном месте.

В течение ближайших месяцев Queen Charlotte's and Chelsea Hospital собирается раздать беременным пациенткам около 600 таких коробок.

В Соединенных Штатах сейчас одновременно разворачиваются несколько программ помощи беременным. Самой масштабной будет кампания, которую начинают власти города Форт-Уэрт в штате Техас.

Этому городу принадлежит сомнительная слава места с самой высокой младенческой смертностью в стране: 7,1 на 1000 новорожденных. Средний показатель в США - 5,9.

В ближайшие два года больницы города планируют раздать около 36 тысяч коробок. Работники системы здравоохранения надеются, что это побудит родителей не брать новорожденных с собой в постель, что зачастую приводит к случайной смерти.

"Мы поняли, что большинство наших жителей, просто не знают, насколько серьезной проблемой является младенческая смертность. Мы хотим дать такую коробку каждому новорожденному, чтобы у каждого младенца было безопасное место для сна", – заявила врач Дайан Дейли.

Она добавила, что родители часто берут детей с собой в постель, и иногда, к сожалению, дети погибают от удушья.

В канадской провинции Альберта поначалу рассчитывали раздавать коробки исключительно малоимущим семьям. Однако вскоре выяснилось, что малоимущих в богатой нефтью и газом Альберте не так уж много.

Проблема заключается в том, что многие мужчины заняты в нефтедобывающей промышленности и часто отсутствуют по нескольку недель или месяцев, и молодая мать остается с новорожденным одна, часто не имея ни малейшего представления, что можно, а что нельзя делать.

Коробки в Альберте привязаны к программе наставничества. Каждая мать вместе с коробкой получает и телефон наставника, которому может позвонить в любое время (но не более 20 раз) в период от 32 недели беременности до того дня, когда младенцу исполнится полгода.

Проблема заключается еще и в том, что многие члены семьи или друзья матери новорожденного видят, что она делает что-то не так, но предпочитают не вмешиваться. Власти хотят это изменить.

Эта программа пока что находится в самом начале, и на сегодняшний день коробки с номерами телефонов получили около 50 матерей, однако на очереди еще полторы тысячи.

Другим нововведением канадской коробки стала специальная брошюра по уходу за новорожденными, рассчитанная исключительно на молодых отцов. Она написана по образу и подобию инструкции по ремонту машин. Вот, например, какими словами начинается инструкция по срыгиванию после кормления: "Мы все знаем, как приятно бывает иногда рыгнуть".

В брошюре отцам напоминают, как важно снабжать младенца "топливом" – материнским молоком, и советуют почаще "заглядывать под капот" (менять пеленки). "Очень важно держать новую машину в порядке, чистоте и комфорте", - советуют молодым отцам авторы.

Правительство Финляндии прекрасно знает, какой популярностью стали пользоваться их коробки для новорожденных, и часто организуют специальные презентации в посольствах по всему миру.

При этом следует отметить, что далеко не все считают коробку лекарством от всех бед.

Профессор британского Борнмутского университета Колин Причард утверждает, что такая программа теоретически имеет смысл, поскольку предоставляет младенцам безопасное отдельное место для сна, но эффект от нее по большому счету невелик.

Гораздо важнее искоренить бедность, убедить родителей бросить курить и научить их правильно ухаживать за новорожденным. Именно эти проблемы, с его точки зрения, являются ключевыми для уменьшения детской смертности.