В Мексике уничтожено более 100 тонн прекурсоров для синтетических наркотиков

Как сообщила генеральная прокуратура страны, прекурсоры были конфискованы в ходе ряда операций по борьбе с преступностью в штате Колима, передает ТАСС.

Уничтожение веществ произошло на специализированном предприятии в городе Тисайюка в штате Идальго "под руководством работника генеральной прокуратуры", отметили в ведомстве.

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За последние годы в Мексике резко возросло производство синтетических наркотиков. Как было отмечено в обнародованном в начале марта ежегодном докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), количество метамфетаминовых лабораторий, выявленных в стране, с 2008 года "значительно увеличилось, а объемы конфискации этого наркотика на границе с США возросли втрое".

По данным Таможенной и пограничной службы США, в 2009 году на границе с Мексикой было перехвачено 3,2 тонны метамфетамина, а в 2015 году - уже 13,04 тонны.