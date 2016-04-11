В Мексике уничтожено более 100 тонн прекурсоров для синтетических наркотиков
Правоохранительные органы Мексики уничтожили 52 тонны и 72,3 тыс. литров различных химических веществ, используемых для производства синтетических наркотиков.
В Мексике власть уничтожила свыше 100 тонн прекурсоров для синтетических наркотиков / flickr.com
Как сообщила генеральная прокуратура страны, прекурсоры были конфискованы в ходе ряда операций по борьбе с преступностью в штате Колима, передает ТАСС.
Уничтожение веществ произошло на специализированном предприятии в городе Тисайюка в штате Идальго "под руководством работника генеральной прокуратуры", отметили в ведомстве.
Читайте такжеРазработан вакцину для наркоманов, что защищает от передозировки
За последние годы в Мексике резко возросло производство синтетических наркотиков. Как было отмечено в обнародованном в начале марта ежегодном докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), количество метамфетаминовых лабораторий, выявленных в стране, с 2008 года "значительно увеличилось, а объемы конфискации этого наркотика на границе с США возросли втрое".
По данным Таможенной и пограничной службы США, в 2009 году на границе с Мексикой было перехвачено 3,2 тонны метамфетамина, а в 2015 году - уже 13,04 тонны.