Жирное молоко оказалось полезнее обезжиренного

Лучше выбирать жирное молоко, ведь оно помогает поддержать нормальный вес и снижает риск диабета на 46%, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Университет Тафтса выяснил, что обезжиренные молочные продукты не приносили особой пользы. А вот если люди пили обычное молоко, то они были защищены от диабета. Дело в особых соединениях и жирных кислотах.

В свою очередь, Женский госпиталь Бригама, Гарвардский университет и Каролинский институт доказали связь потребления обычного, жирного молока и сниженного риска ожирения. Было проведено обследование 18438 женщин. Спустя примерно 11 лет после начала исследования у 8238 женщин диагностировали ожирение. При этом активное потребление жирных молочных продуктов зачастую защищало от ожирения.

А вот Лундский университет установил, что люди с высоким уровнем потребления жирных молочных продуктов (8 продуктов в день или более) на 23% реже сталкиваются с диабетом по сравнению с людьми, потребляющими 1 порцию в день или менее. Что касается пользы жирных молочных продуктов для сердечно-сосудистой системы, здесь работает закономерность. Обезжиренные продукты снижают уровень холестерина. Но после 60 лет полезно, чтобы холестерин был немного повышен.