Ученые определили возраст наиболее интенсивного общения

Ученые выяснили, что больше всего друзей у человека в двадцатипятилетнем возрасте. Дальше количество тех, с кем он поддерживает тесные контакты, снижается, и к старости вокруг человека остается небольшой круг ближайших друзей и родственников. Результаты исследования представлены в журнале Royal Society Open Science, сообщает Лента.ру.

Финские и британские ученые проанализировали данные по звонкам с мобильных телефонов 3,2 миллиона европейцев. Они рассмотрели, как часто связывались люди определенного возраста и пола в 2007 году. Судя по продолжительности звонков, двадцатипятилетние (и те, кто на несколько лет младше) наиболее интенсивно общались со своими многочисленными друзьями.

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследованиеЗатем, по мере взросления, количество постоянных контактов постепенно сокращается. Оно стабилизируется в возрасте 45 лет. Примерно в момент выхода на пенсию (55 лет) социальные связи снова начинают резко сокращаться. В этом возрасте люди проводят больше времени со своими детьми и внуками. Если в юном возрасте чаще всего общаются с ровесниками, то после 50 большинство контактов приходилось на представителей молодого поколения.

Исследователи также выяснили, что в молодости у мужчин знакомых больше, чем у женщин, однако после 39 лет ситуация меняется на противоположную. Кроме того, максимум времени у всех обследованных европейцев занимало общение со своими супругами.