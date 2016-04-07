Стимуляция мозга избавит от хронической боли

Ученые из Университета Техаса доказали: электрическая стимуляция вентральной области покрышки (глубинной структуры среднего мозга) блокирует болевые сигналы на уровне спинного мозга. Так, устранить боль возможно без использования медикаментов, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

В своих экспериментах исследователи использовали запатентованное беспроводное устройство. Специалисты разработали его, чтобы продемонстрировать: электрическая стимуляция вентральной области покрышки облегчает боль. Также она подавляет болевые сигналы в спинном мозге. Это влияет на восприятие боли.

Читайте такжеУченые спасут зрителей 3D-фильмов от головной болиКроме того, в процессе стимуляции в мозге вырабатывается дофамин. По словам исследователей, благодаря этому у людей, страдающих от хронической боли, может снизиться уровень эмоционального дистресса.